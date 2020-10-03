تحول مساء أمس بولاية الشلف موكب زفاف إلى مأتم، بعد حادث انحراف وانقلاب إحدى سيارات الموكب مخلفا قتيلا وخمسة جرحى، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن الحادث سجل في حدود الساعة الثالثة زوالا، بعد انحراف و انقلاب إحدى سيارات الموكب على محور الطريق الولائي رقم 151 في شطره الرابط بين يلديتي الزبوجة وأم الدروع، وتحديدا ببقعة أولاد عدة بلدية أم الدروع، توفي إثره السائق البالغ من العمر 51 سنة في عين المكان ، في حين أصيب خمسة أشخاص آخرون تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و37 سنة بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم بنت تبلغ من العمر 12 سنة لها جرح عميق في الرأس توفيت على إثره بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد.