أعلن نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، فسخ تعاقده مع إنزو زيدان، نجل مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان.

وقال ألميريا في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" أمس الجمعة: "فُسخ التعاقد بين نادي ألميريا وإنزو زيدان بالتراضي بين الطرفين.. نتمنى لك التوفيق يا إنزو".

وتؤكد هذه الخطوة، تصريحات النجم البرازيلي الكبير، روبرتو كارلوس، الذي قال في وقت سابق في مقطع فيديو، إن موكله إنزو، سينتقل لنادي الوداد المغربي.

وقال كارلوس حينها: "الوداد أثبت أنه ناد كبير، وقد كان محترفا في التفاوض، بالفعل اتفقنا على انتقال إنزو زيدان لهذا العملاق مع سعيد الناصيري (رئيس الوداد)، لا أجيد الحديث باللغة الإنجليزية، لكن ما أود قوله هو أنني سررت بالتفاوض مع ناد كبير اسمه الوداد".

وكان إنزو البالغ عمره 25 عاما، تدرج في الفئات العمرية لنادي ريال مدريد، قبل أن يشارك مع الفريق الأول في العام 2016، ولكن سرعان ما رحل عن الفريق الملكي، ليتنقل بعدها بين عدة أندية أوروبية، قبل أن يستقر به المطاف في نادي ألميريا، الذي تعاقده معه في يناير الماضي.