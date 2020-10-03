حجز عناصر الجمارك لتلمسان 3 كلغ و900 غرام من الكيف المعالج بضواحي بلدية الوادي الأخضر، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان.

وجاءت العملية، التي قام بها عناصر الفرقة الجهوية للجمارك لمكافحة المخدرات بتلمسان، إثر حاجز لمراقبة الطريق السيار شرق-غرب أقيم بالقرب من قرية سيدي السنوسي ببلدية الوادي الأخضر، أين تم توقيف مركبة وإخضاعها للتفتيش والعثور بداخلها على الكمية المذكورة من الكيف المعالج، حسب نفس المصدر.

كما تم خلال نفس العملية توقيف سائق المركبة ومرافقه وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، كما أشير إليه.