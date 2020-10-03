وصل رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون،اليوم السبت، إلى المركز الدولي للمؤتمرات للإشراف على انطلاق أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة. وتجول رئيس الجمهورية، في معرض المؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات، مرفوقا بالوزير الأول، عبد العزيز جراد.

كما يرافقه في الزيارة الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد. وسيتم اليوم السبت، الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة خلال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة.

ودعا رئيس الجمهورية، إلى تعميم استعمال اللوحات الرقمية في قطاع التربية.

وأصدر، تعليمة لإعداد أرضية رقمية للسوق الوطنية ومجالات الاستثمار المتاحة، في هذا المجال.

وحسب المذكرة المفاهيمية لهذا الحدث، ستخصص الندوة المنظمة تحت عنوان Algeria Disrupt 2020 للإطلاق الرسمي لآلية تمويل جديدة. واستمع الرئيس تبون لانشغالات الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة قبل انطلاق الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة محاربة البيروقراطية ورفع كل العراقيل الإدارية لتمكين الشباب من تجسيد مؤسساتهم الناشئة.

كما دعا الكفاءات الشابة من أبناء الجالية الوطنية بالمهجر إلى الاستثمار في الجزائر.