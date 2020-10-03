تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان في ثلاث عمليات مختلفة من توقيف 5 أشخاص وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، و236 قرص مهلوس بالإضافة إلى 14 وحدة من المشروبات الكحولية ومبلغ مالي وكذا أسلحة بيضاء،

وهذا على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصلحة تفيد بقيام المتهمين بترويج المؤثرات العقلية و المخدرات في وسط الأحياء التي يقيمون فيها، أين تم استغلال المعلومات وتكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من توقيفهم وبعد تفتيشهم ومساكنهم تم حجز الكمية المذكورة، وعليه تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية في حق الجماعة الذين قدموا أمام العدالة عن تهمتي حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع.