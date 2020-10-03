أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن الانطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة. وأكد الرئيس تبون، اليوم السبت، أن عهد العراقيل البيروقرطية قد ولى.

وجاء هذا في الكلمة التي ألقاها بقصر المؤتمرات الدولي، خلال إشرافه على انطلاق أشغال الطبعة الأولى للمؤتمر السنوي للمؤسسات الناشئة.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تعهد بالقضاء نهائيا على هذه الممارسات التي حرمت خيرة أبناء الجزائر من تجسيد أعمالهم وتحقيق أحلامهم ودفعت الكثير منهم للهجرة. وكشف الرئيس تبون عن إدراج تحفيزات وإعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة، فضلا عن التسهيلات المتاحة للحصول على العقار لإنشاء حاضنات الأعمال والمسرعات، لما تكتسيه من أهمية في مرافقة المؤسسات الناشئة كونها الجهة التي تكفل كل الدعم المادي واللوجيستي.

و كرم رئيس الجمهورية، تلاميذ أبطال العالم في مسابقة دولية خاصة بالروبوت بكوريا الجنوبية. وذلك، خلال إشرافه، على أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.