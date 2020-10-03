علمت "الخبر" من مصادر مؤكدة تمكن عائلة بغدادي القاطنة ببلدية مرين 60 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس سهرة الجمعة من العثور على الابنة المختفية بغدادي عائشة البالغة من العمر 24 سنة ، وذلك بعد أبحاث وتحريات مكثفة كانت مختلف الأسلاك الأمنية قد قامت بها فور انتشار خبر اختفاء الفتاة التي تعاني من اضطرابات عقلية.

وحسب ما أكده المحيط العائلي للفتاة فإنه قد تم العثور على عائشة ببلدية بوجليدة التابعة إقليميا لولاية تلمسان، بعد أن تعرفت سيدة لها صلة قرابة مع عائلة بغدادي على ملامح الشابة بمجرد رؤيتها وهي تتجول بطرقات البلدية، ما عجل بربط الاتصال بوالدها الذي تنقل على جناح السرعة إلى بوجليدة لاسترجاع ابنته المختفية منذ تاريخ 17 سبتمبر الفارط.

وفقا لما أكده المحيط العائلي للشابة فإنه قد تم العثورع لى هذه الأخيرة وهي في صحة جيدة مع الإشارة إلى عدم تسرب أي معلومات بخصوص المسار الذي سلكته عائشة بغدادي قبل وصولها إلى بلدية بوجليدة والمكان الذي أقامت به منذ تاريخ مغادرتها لمقر الإقامة العائلية.