أعرب نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة زين الدين زيدان، عن رغبته في الحصول على خدمات نجم وسط ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النادي الملكي قد حل متأخراً للصراع القائم للحصول على عوار قبل غلق الميركاتو الصيفي. وأوضحت، إن تحرك الميرينغي جاء متأخرًا، بعد تحديد جان ميشيل أولاس يوم الجمعة المنصرم آخر موعد للسماح برحيل أي لاعب من صفوف ليون.

ويحظى عوار باهتمام أيضًا من قبل يوفنتوس، وآرسنال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.