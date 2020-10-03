عرفت شوارع بلدية أمشدالة 50 كلم شرق مقر ولاية البويرة اليوم السبت مناوشات بين متظاهرين يرغبون في عودة الحراك، و قوات الأمن التي أصرت على منعه استعمل فيها الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريقهم .

نقاط المواجهات انتشرت في كثير من الأحياء منها منطقة بوعكلان حيث لا تزال تستمر المواجهات لأكثر من ساعتين على خلفية توقيف أكثر من خمسة شبان .

يذكر أن المتظاهرين حاولوا السير من منطقة بوعكلان غير أنهم اصطدموا بحاجز مصالح الأمن بمحور الدوران المسمى" الكابس" أين انطلقت شرارة المواجهة. مصالح الأمن ومن أجل تفريق المتظاهرين استعملت في أكثر من مرة الغاز المسيل للدموع وإلى غاية هذه اللحظات لا تزال المواجهات مستمرة بين الطرفين.