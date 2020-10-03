أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري تعرف اليوم "قفزة نوعية" من خلال فتح قنوات جديدة على غرار القناة السادسة ـ المعرفة ـ الإخبارية الثالثة وقريبا قناة الذاكرة التاريخية والقناة البرلمانية إضافة إلى الموقع الإخباري للتلفزيون الذي يقوم بمجهود كبير في نقل ومتابعة مختلف الأخبار الوطنية والدولية.

وفي حوار أجراه مع شبكة "أخبار الوطن" تطرق وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر إلى البرامج الجديدة التي يقدمها التلفزيون الجزائري في مختلف المجالات وكذا الوجوه الجديدة التي تم توظيفها، مضيفا "أن التغييرات التي تشهدها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري" سواء في العنصر البشري أو من حيث المضمون لا أظن أنها تتم في السر".

وفي رده على سؤال حول المضامين الإخبارية التي يقدمها التلفزيون الجزائري، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة "أن التلفزيون الجزائري يعتمد الجرأة في تناول العديد من المواضيع والقضايا الوطنية".