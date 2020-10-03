نشرت وزارة الصناعة، اليوم السبت في بيان لها ، الحصيلة المفصلة لعملية التسجيل الأولي لنظامي صناعة المركبات ووكلاء المركبات الجديدة. وكشف بيان الوزارة ، أنه في إطار عملية التسجيلات الأولية في النظامين المسيرين لنشاطات صناعة المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، التي تم إطلاقها في 20 سبتمبر الماضي، أحصت وزارة الصناعة، إلى غاية الأول من أكتوبر الجاري، 184 تسجيل أولي تقدم به 140 متعاملا اقتصاديا.

للإشارة فإن التسجيل الأولي الإلكتروني ضروري لتقديم طلبات الحصول على الاعتماد المؤقت والنهائي وكذا طلبات المشورة التقنية لممارسة نشاطات صناعة المركبات أو وكلاء المركبات الجديدة.