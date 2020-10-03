تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة من محاصرة وإخماد جميع بؤر الحرائق التي نشبت الجمعة على مستوى غابات سلسلة الأطلس البليدي، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية الملازم الأول عادل الزغيمي.

وأوضح الملازم الأول زغيمي أن مصالحه سجلت نشوب عدة حرائق على مستوى غابات الأطلس البليدي والموزعة على كل من مناطق القصطل والجلاطة بطريق الشريعة وكذا منطقة سبع شهداء بسيدي المدني ببلدية الشفة ومنطقة تبرانت ببلدية بوعرفة غربا وكذا منطقتي بوخروف وبوسردينة بادية التابعة لبلدية حمام ملوان وسيدي المهدي بادية بالصومعة شرقا. كما تمكنت ذات المصالح ليلة الجمعة إلى السبت من إخماد الحرائق المسجلة على مستوى كل من جبال بلدية عين الرمانة غربا وسيدي سرحان ببلدية بوعينان وتحامولت بادية ببوقرة شرقا.

وحسب الملازم زغيمي تهاطل الأمطار مكن من محاصرة هذه الحرائق التي ساهمت الرياح في انتشارها ما صعب من مهمة فرق الإطفاء خاصة وأن المنطقة تتميز بتضاريس وعرة وصعوبة المسالك. وأكد المكلف بالإعلام أنه تم تجنيد كافة الإمكانيات البشرية المتمثلة في 185 عون حماية من مختلف الرتب من أجل محاصرة ألسنة النيران وحماية الغطاء النباتي وكذا الساكنة المجاورة للغابات.

كما تم تسخير إمكانيات مادية هامة والمتمثلة في الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات بالبليدة وكذا الوحدة الرئيسية والثانوية لكل من موزاية وأولاد يعيش ووادي العلايڨ وبوعينان وبوڨرة والأربعاء وكذا وحدات القطاع لكل من الشفة و باب الجزائر وبوعرفة والصومعة و حمام ملوان وهذا بالتنسيق مع مصالح الغابات. مصحححح