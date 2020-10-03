تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، من وضع حد لنشاط جمعية إجرامية متكونة من 3 أشخاص مختصة في سرقة أغطية بالوعات مياه الصرف الصحي وحاويات القمامة، حسبما أفاد به أمن ولاية الجزائر في بيان اليوم السبت.

وتمت العملية، فور التبليغ على تواجد 3 أشخاص على متن شاحنة صغيرة يقومون بسرقة أغطية البالوعات وأنهم قاموا بالاستيلاء على غطاء بلاستيكي لحاوية قمامة بأحد أحياء مدينة الشراقة، حيث تم توقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم للمراقبة الأمنية الإدارية كما تم العثور على المسروقات على متن الشاحنة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة وذلك فور استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.