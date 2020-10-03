بلغ عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في الجزائر 51995 منها 148 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب آخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو التالي:

الجزائر : 5.862 (20)

البليدة : 4.189 (13)

وهران : 3.992 (6)

سطيف : 3.258 (5)

باتنة : 1.910 (6)

بجاية :1.567 (0)

قسنطينة : 1.673 (8)

عنابة : 1.493 (0)

تيبازة : 1.427 (4)

تلمسان : 1.348 (8)

المسيلة : 1.329 (0)

البويرة : 1.319 (3)

تيزي وزو : 1.316 (38)

بسكرة : 1.291 (0)

ورقلة : 1.289 (0)

الجلفة : 1.199 (0)

جيجل : 1.119 (14)

الوادي : 1.105 (0)

بومرداس : 1.067 (9)

تبسة : 972 (8)

تيارت : 949 (0)

المدية : 796 (0)

عين الدفلى : 775 (0)

مستغانم : 762 (1)

أم البواقي : 731 (1)

الأغواط : 697 (0)

سكيكدة : 691 (0)

عين تموشنت : 683 (0)

أدرار : 644 (0)

خنشلة : 596 (0)

قالمة : 534 (0)

سوق أهراس : 438 (3)

غرداية : 438 (0)

تيسمسيلت : 431 (0)

ميلة : 429 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 420 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 333 (0)

الطارف : 291 (1)

نعامة : 263 (0)

الشلف : 240 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 213 (0)

تندوف : 205 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)