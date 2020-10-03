أمضى عصر يوم السبت المدرب ليامين بوغرارة على عقد لمدة سنة قابلة للتجديد كمدرب رئيسي لإتحاد بلعباس بمقر نادي المكرة الكائن بنزل مركب 24 فبراير 56 ليكون بذلك المدرب رقم 153 الذي سيشرف على حظوظ فريق الغرب الجزائري منذ تأسيسه سنة 1933.

وسيتشكل الطاقم التدريبي الموسع لاتحاد بلعباس من اعراب إلياس كمساعد أول إضافة إلى المحضر البدني زغدودي، فيما رحب بوغرارة بقدوم اللاعب الأسبق للاتحاد هاشمي بخدة كمساعد ثان في انتظار الكشف عن هوية مدرب الحراس الذي تم التحفظ عن ذكر اسمه بسبب ارتباطه بفريق آخر حاليا.

وكانت إدارة إتحاد بلعباس قد قدمت عصر السبت اللاعب تيبوتين المسرح حديثاً من اتحاد العاصمة كوافد جديد إلى الفريق، فيما كان المسيرون في انتظار ليتيم المسرح حديثاً هو الآخر من مولودية وهران ليمضي على عقده الجديد.