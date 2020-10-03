افضى التدخل السريع لأعولن الحماية المدنية لوحدة عمر مساء اليوم من انقاض حياة شخص من الموت المحقق بعد لن اقدم على شنق نفسه بحبل مسند الى غصن شجرة بقرية اللاحقية ببلدية جباحية بـ20 كلم غرب مقر ولاية البويرة، اين تم انزاله من طرف افراد العائلة و اسعافه من طرف عناصر الحماية وتحويله نحو عيادة القادرية"

وحسب الملازم عبدلت يوسف المكلف بالإعلام "تدخلت وحدة القطاع عمر من أجل نقل شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 32 سنة كان معلق بشجرة بقرية اللاحقية بلدية جباحية تم انزاله من طرف أفراد العائلة، المصاب على قيد الحياة له خدوش في الرقبة و الوظائف الحيوية ضعيفة تم اسعافه و نقله على جناح السرعة إلى عيادة بقادرية".