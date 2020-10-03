أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، آن إعادة فتح المجال الجوي " قرار سيادي مرتبط بتطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالجزائر وخارجها " .

وقال بن بوزيد في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة التي أشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر "حققت استقرارا" فيما يخص وضعية وباء فيروس كورونا بفضل "مجهودات السلطات العمومية بدليل وجود تسجيل استقرار" في عدد الإصابات و"نتمنى تحسن أكثر في المستقبل" مؤكدا في نفس الإطار أن " إعادة فتح المجال أن الجوي قرار سيادي مرتبط بالوضعية الوبائية لبلادنا وكذلك بالوضعية الوبائية بالخارج (باقي الدول)".

وأشار في هذا السياق إلى أن الإصابات " لا تزال مرتفعة في العديد من الدول خاصة بالدول الأوربية المجاورة لنا " مشددا على ضرورة " مواصلة المواطنين الالتزام بكل الإجراءات الوقائية " وكذا " استمرار حملات التوعية والتحسيس والوقاية " لأنه –كما قال –" فيروس كورونا لا يزال موجودا ".

ولدى رده على سؤال يتعلق بمساعي الجزائر لاقتناء اللقاح المضاد لهذا الوباء العالمي، أفاد أن الجزائر "لن تستورد اللقاح المضاد لوباء كورونا إلا بعد استعماله في البلد الذي صنع فيه والتأكد من عدم تركه لآثار جانبية ".