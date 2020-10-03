دعت جمعية "جزائر الخير" الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في الفاتح نوفمبر المقبل، مؤكدة أن موقفها هو التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية المقترحة نظرا للإضافات النوعية التي تضمنتها من أجل استكمال مسار التغيير.

وجاء في بيان للجمعية، اليوم السبت، تلقت "الخبر" نسخة منه "إن الجزائر على موعد مع خطوة هامة لاستكمال مسار التغيير، يتوج فيها نضال الحراك الشعبي السلمي ببناء مؤسسات سيادية شرعية ترعى طموحه ببناء دولة قوية كما أسس لها بيان أول نوفمبر ورعتها تضحيات الشهداء".

وثمنت الجمعية في بيانها التعديلات التي تصمنها مشروع تعديل الدستور واصفة إياها بـ"النوعية" خاصة فيما تعلق بالحقوق والحريات ومكانة المجتمع المدني ودوره في التنمية وترقية المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية التشاركية.

وتابعت الجمعية في بيانها "إن جزائر الخير وانسجاما مع مواقفها السابقة ورؤيتها لحل الأزمة تدعو الشعب الجزائري إلى إنجاح الفعل الديمقراطي بالمشاركة القوية والإيجابية والتصويت بـ'نعم' على مشروع تعديل الدستور والحضور القوي والرقابة لمجريات الاستفتاء والمساهمة في دعم الشفافية".

وحذرت "جزائر الخير" من "مخاطر" السلوكات التي تدفع بها أطراف وصفتها بـ"المغامرة" لا يهمها استقرار الوطن ووحدته، داعية العقلاء والأعيان المثقفين إلى تحمل مسؤولياتهم في التوعية والتحسيس.