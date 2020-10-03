أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي اليوم السبت بالجزائر العاصمة بأن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020 " قد تم "تجميده".

وصرح الوزير المنتدب للصحافة على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، التي افتتحت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن "استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات قد تم تجميده ... لا نريد استيراد هياكل سيارات مهترئة ولا نريد أيضا تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة".

وأوضح الوزير أن "سيارة اقل من ثلاث سنوات يتم شراؤها من أوروبا "تكون قد سارت 20.000 كلم على الأكثر" وهذا ما يجعل هذه السيارات باهضة الثمن بالنسبة للمستهلك الجزائري ذو الدخل المتوسط.

وأضاف قائلا "الآن، إذا كانت نيتنا شراء سيارات أقل من عشر سنوات بدل السيارات أقل من ثلاث سنوات، مثلما كان معمول به في الماضي فان هياكل السيارات المهترئة لا تهمنا".

"عندما تم إدراج هذا الإجراء في قانون المالية 2020 لم تكن هناك إمكانية استيراد السيارات الجديدة"، حسبما أكده الوزير.

واسترسل يقول "من أجل تسديد مبلغ السيارات القديمة، سيقوم الأشخاص باللجوء إلى السوق الموازية، في حين أن الدولة لا يمكنها في أي حال من الأحوال تشجيع هذه السوق".