يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 04 أكتوبر 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية".

و"يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بقطاعات العدالة والمالية والنقل، إلى جانب عروض حول التحضيرات الجارية لتنظيم الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، في ظل الوضعية الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19"، وفقا للمصدر ذاته.