Getty Images امرأة من مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في منطقة ناغورنو كاراباخ تزيل الزجاج المتكسر من نافذة منزلها بسبب المعارك المسلحة

اتهمت القوات الانفصالية في ناغورنو كاراباخ إن قوات أذربيجان شنت هجوما جديدا واسع النطاق وأطلقت صواريخ مرة أخرى على مدينتها الرئيسية ستيباناكيرت، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم جيش كاراباخ سورين ساروميان إن أذربيجان التي كانت تستخدم الطائرات والطائرات بدون طيار والدبابات واجهت "مقاومة بطولية" من المقاتلين الانفصاليين.

وجاء الهجوم بعد أسبوع من بدء الأطراف المتنازعة القصف المتبادل بالدبابات والصواريخ.

وتعد تلك الاشتباكات الأسوأ منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع قد تجتذب روسيا وتركيا وسط قلق متزايد بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز، حيث تنقل خطوط الأنابيب النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.

وتأكد مقتل ما يقرب من 200 شخص منذ اندلاع القتال يوم الأحد الماضي بينهم أكثر من 30 مدنيا.

"المعارك شرسة"

وقالت المكتب الصحفي لرئيس أذربيجان إلهام علييف إنه "يحمل قيادة ارمينيا كامل المسؤولية عن انهيار المفاوضات واستئناف المواجهة المسلحة". وتقول أرمينيا إن أذربيجان هي التي أعادت فتح الصراع بشن هجوم كبير في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان في اليوم السابع من القتال مع القوات الأرمينية "المعارك الشرسة مستمرة على طول الجبهة بأكملها".

وزعمت وزارة الدفاع أن قواتها "استولت على موطئ قدم جديد في كاراباخ وطهرت الأراضي من قوات العدو".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، إن القوات الانفصالية المدعومة من أرمينيا صدت يوم السبت "هجوما كبيرا" من جانب أذربيجان وشنت هجوما مضادا.

وكتبت على فيسبوك: "القتال العنيف مستمر على الأجنحة الأخرى".

وقال الزعيم الانفصالي في كاراباخ ، أرايك هاروتيونيان، إن "المعركة النهائية" جارية مع قوات أذربيجان.

Getty Images جنود أرمن في مدينة ستيباناكيرت في إقليم كاراباخ يحاولون اسعاف زميلهم الذي أصيب خلال المواجهات

وباءت محاولة فرنسية لاستئناف محادثات السلام بشأن ناغورنو كاراباخ، المنظقة التابعة لأذربيجان وتحكمها الغالبية الأرمنية، بالفشل، إذ لا مؤشر على حدوث انفراجة بعد إعادة إشعال الصراع المستمر أذىبيجان وارمينيا منذ عقود.

وتحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان - الذي يدعم ناغورنو كاراباخ - وقال في بيان له في وقت لاحق إنه اقترح طريقة جديدة لاستئناف المحادثات.

وقالت أرمينيا يوم الجمعة إنها مستعدة للتواصل مع روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، الرؤساء المشاركون لما يسمى بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن تجديد وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ.

وتحدى الجانبان الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وتبادلا الاتهامات ببدء الاشتباكات الجديدة التي بدأت الأحد الماضي وشهدت أعنف قتال منذ وقف إطلاق النار عام 1994.