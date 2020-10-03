غليزان: إنتشال جثة طفل من حوض مائي

مجتمع
3 أكتوبر 2020 () - م.خ/ واج
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 تم اليوم السبت إنتشال جثة طفل غرق بحوض مائي  بإقليم بلدية الحمادنة   ( 30  كلم شرق غليزان ) ، حسبما علم لدى مصالح للحماية المدنية .  

وأوضح ذات المصدر لوأج أن عناصر الحماية المدنية تدخلوا لنقل جثة طفل  سقط  بحوض مائي يبلغ عمقه 3  أمتار ونصف و عرضه 6 أمتار مخصص  للسقي الفلاحي بدوار " المحادنية"  ببلدية  الحمادنة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للضحية ( 6 سنوات ) الذي إنتشله مواطنون من الحوض المائي و نقله عناصر الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات للحمادنة  أين فارق الحياة .


ومن جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.

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