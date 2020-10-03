تم اليوم السبت إنتشال جثة طفل غرق بحوض مائي بإقليم بلدية الحمادنة ( 30 كلم شرق غليزان ) ، حسبما علم لدى مصالح للحماية المدنية .



وأوضح ذات المصدر لوأج أن عناصر الحماية المدنية تدخلوا لنقل جثة طفل سقط بحوض مائي يبلغ عمقه 3 أمتار ونصف و عرضه 6 أمتار مخصص للسقي الفلاحي بدوار " المحادنية" ببلدية الحمادنة.



وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للضحية ( 6 سنوات ) الذي إنتشله مواطنون من الحوض المائي و نقله عناصر الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات للحمادنة أين فارق الحياة .



ومن جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.