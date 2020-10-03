عادت المواجهات بعد صلاة المغرب لليلة اليوم بين نشطاء حاولوا احياء مسيرة الحراك يوم السبت ومصالح الشرطة بأحياء بلدية مشدالة على غرار حي لكابس 45كلم شرق مقر ولاية البويرة ،



حيث أقدم المتظاهرين على غلق جل الطرقات البلدية بإستعمال الحجارة وإضرام النيران في حاويات القمامة .



الصدام الذي نشب صباح اليوم بين المتظاهرين والشرطة على خلفية محاولة تنظيم مسيرة من طرف الساكنة استعملت فيه عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وحاولت اعادة فتح الطرقات، كما انها تمكنت من توقيف بعض الشباب لا زال التحقيق جار معهم.



هذا ولازال يطالب المتظاهرون باطلاق جميع المعتقلين رغم تدخل بعض الوسطاء لتهدئة الوضع.