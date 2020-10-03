من المنتظر ان تحط الطائرة المقلة لجثمان الفقيد زاوي مامون لمطار هواري بومدين في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.

ولقد تلقت عائلة الفقيد مساء يوم السبت اتصالا من المسؤول على الجالية الجزائرية بقنصلية تركيا في الجزائر ان جثة الشاب الذي توفي بداية الاسبوع الفارط باسطمبول سيتم اخضاعها للتشريح بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة من اجل تحديد اسباب الوفاة التي لا زالت غامضة لعائلته، قبل نقله الى مسقط راسه بشلالة العذاورة ولاية المدية حتى يوارى الثرى



