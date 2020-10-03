كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، عبد الحكيم براح،اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إنشاء قسم تمويل قريبا ضمن بورصة الجزائر مخصص للمؤسسات الناشئة.



وأثناء أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن “إنشاء هذا القسم سيتم بالتعاون مع البنوك والفاعلين في المجال المالي و مصالح الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة”.



وقال براح :”نحن بصدد إنشاء هذا القسم المخصص للمؤسسات الناشئة ضمن بورصة الجزائر حيث بامكان المؤسسات التي بلغت نوعا ما من النضج والاستقرار من الناحية المالية أن تطلب تمويلات”، موضحا أن المؤسسات التي ستصل إلى هذا المستوى ستكون لها رؤية واضحة وضمان سمعة وطنية ودولية،وصرح رئيس اللجنة أن هذا القسم سيتخذ تسمية “قسم الامتياز”.