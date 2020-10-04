أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول أول دفعة من المعتمرين بعدما تم رفع الحظر المفروض على آداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة( .

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، نشرت صورا لعدد من المعتمرين الذين يمثلون الدفعة الأولى استعدادا لأداء مناسك العمرة بعد تعليقها في شهر رجب من العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وتم استئناف العمرة بعد القرار الملكي الذي نص على استئناف العمرة على 4 مراحل اعتبارا من أكتوبر.

وكان وزير الحج والعمرة قال، خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة "الإخبارية"، قبل أيام، إن المرحلة الأولى لعودة العمرة ستشهد عددا قليلا نسبيا في حدود 6 آلاف معتمر يوميا ما يتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.