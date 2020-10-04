تشهد ملاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اليوم الأحد، إقامة عدة مباريات، أبرزها موقعة يوفنتوس ونابولي، ومواجهة إشبيلية ضد برشلونة، ولقاء مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم، حسب توقيت الجزائر:

الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي - وست هام يونايتد على الساعة 12:00

أرسنال - شيفيلد يونايتد على الساعة 14:00

مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبير على الساعة 16:30

أستون فيلا - ليفربول على الساعة 19:15

الدوري الإسباني:

ليفانتي - ريال مدريد على الساعة 15:00

برشلونة - إشبيلية على الساعة 20:00

الدوري الإيطالي

أتالانتا - كالياري على الساعة 11:30

لاتسيو - إنتر ميلان على الساعة 14:00

ميلان - سبيزيا على الساعة 17:00

يوفنتوس - نابولي على الساعة 19:45

الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ - هيرتا برلين على الساعة 17:00.