نظمت صبيحة اليوم الفيدرالية الولائية للصيادين بتبسة وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية تبسة للمطالبة بتسريح رخص الصيد طبقا للتشريعات المعمول بها والإجراءات والأوامر الصادرة عن الحكومة في الأيام الأخيرة.

كشف ب. أسماعيل، مسؤول المكتب الولائي للفيدرالية لـ"الخبر" بأن تبسة تبقى ذات قوانين خاصة خارج الإطار إذ نظمنت 12 جمعية حسب الدوائر صفوفها طبقا للقانون وتحصل العديد من الصيادين على شهادات التأهيل وظل المعنيين كالكرة تتقاذفها مصالح التنظيم العام والولاية والغابات، كل يوجهك للآخر على عكس ولايات الوطن".

وطالب المحتجون الوزير الأول بالتدخل لفض هذا الاشكال بعد 25 سنة من منع الصيد في ولايات الوطن.