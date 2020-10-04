كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، عن تنصيب فريق توجيه مكلف بإطلاق وتأطير عملية تحقيق اجتماعي على المستوى الوطني بهدف تقييم وضع الخدمة العمومية للمياه في كل البلديات والأحياء.

وأوضح بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، ستقوم بتكليف الفريق المنصّب، الخميس الماضي، المتكون من أكثر من خمسة آلاف شاب جامعي عن طريق التوظيف المؤقت، يستفيدون خلالها من تكوين عن بعد وسيكلفون باستقاء المعلومات في بلدياتهم ومناطق سكناهم.

وأضاف ذات البيان، أنه سيتيح هذا التحقيق رسم خارطة لما يعيشه المواطنون في الواقع وعن كثب، كما سيسمح بـتقييم آثار المجهودات المبذولة في القطاع فيما يخصّ الخدمة العمومية للمياه وضبط البرامج التنموية.

وتأتي هذه العملية لدعم تلك المتعلقة بجرد منشآت الري في كل البلديات، والتي هي في طور الإنجاز منذ عدة أسابيع. لذا ينتظر من هذا التحقيق أن يمنح للوزارة رؤية دقيقة حول أداء الخدمة العمومية بـصوت ورأي المستهلك.