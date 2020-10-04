تجمع اليوم العشرات من المواطنين المتضررين من زلزال 7 أوت الماضي و القاطنين بمدينة ميلة القديمة ،أمام مقر الولاية، احتجاجا على التماطل في التكفل بهم، و عدم الاستجابة لمطالبهم، حيث أكدوا أن العشرات من السكنات آيلة للانهيار و السقوط على رؤوس ساكنيها، مع تأخر السلطات في ترحيلهم إلى سكنات لائقة .

رئيس بلدية ميلة بن عبد الرحمان ابراهيم و ردا على انشغالات المتضررين، أكد أن البلدية أعدت قائمة المنكوبين، وتنتظر فقط انتهاء الأشغال بفرضوة، لإعادة إسكان المتضررين من ميلة القديمة، موضحا أن منكوبي ميلة القديمة، معنيون بإعادة الإسكان، لا الاستفادة من قطع أرضية، لأن ذلك يقتصر على منكوبي الخربة ، على اعتبار تصنيفها كمنطقة منكوبة .