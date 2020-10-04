وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الأحد، إعذارا ثانيا لشركة الإنجاز EURL ACTCE LOKMANE المكلّفة بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمشروع 2000 وحدة سكنية سيدي سرحان بالبليدة.

وطالبت الوكالة عبر منشور على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" للشركة بتنصيب فرق عمل متتالية تعمل في الورشة بنظام التداول 8/2، لضمان ديمومة العمل طبقا للمادة 26 من الصفقة.

بالإضافة إلى المباشرة في تدعيم الورشة بالموارد المادية و البشرية، طبقا لمحتوى المناقصة. واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفتح ورشات الأشغال في جميع كتل المشروع، من أجل تدارك التأخر المسجل، وإيداع كفالة حسن تنفيذ وتأمين الورشة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوكالة أمهلت شركة الإنجاز مدّة 8 أيام، لأجل تنفيذ مقتضيات هذا الإعذار، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في حالة عدم التزامها.