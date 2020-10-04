احتج اليوم بالبليدة، أعوان اللأمن لدى اتصالات الجزائر والمتعاقدين مع شركات خاصة، و دعوا وزير البريد إلى الالتزام بوعد " إدماجهم "، مبدين في السياق عن موقفهم المبدئي ، رفض تجديد تعاقدهم مع المؤسسات الخاصة، لنهاية عقد علمهم في 30 سبتمبر المنصرم.

وكشف المتحدث باسم المحتجين جيلالي مبروك لـ " الخبر "، أن ما لا يقل عن 7 آلاف عون يعارضون فكرة التعاقد من جديد مع الشركات الخاصة، و لو براتب مغر، و أنهم قرروا عدم العودة و العمل وفق نظام التعاقد مع أي مؤسسة، مع ضمان في الوقت نفسه " الحراسة " بالزي المدني، و هم يصرون على أن يلتزم المسؤولون بوعد النظر في طرح إدماجهم ضمن مؤسسة اتصالات الجزائر ،

حتى يضمنوا حقوقهم و تحفظ كرامتهم ، و يتم التعامل معهم وفق ما يقتضيه القانون، بدل تطبيق عليهم تشريعات و قوانين اعتبرها بالمجحفة في حقهم ، مثل المرسوم 16/93 ، مضيفا بأنهم يطالبون أيضا بإعادة الاعتبار للأعوان المطرودين، بشكل تعسفي".