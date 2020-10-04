عثرت مصالح الأمن، أمس، جثة فتاة محروقة بغرفة في محطة وقود مهجورة بالثنية بولاية بومرداس حيث نفذها مجرم ولاذ بالفرار.

وحسب ما علمناه من مصادر محلية فإن الفتاة تبلغ من العمر 18 سنة من الرغاية بالعاصمة حيث كانت محل بحث من طرف عائلتها بعد اختفائها عن الأنظار منذ أسبوع، وحسب ما علمناه فإن الضحية كانت منذ سنة قد تقدمت بشكوى لدى الأمن ضد أحد الأشخاص بتهمة الاغتصاب

الضحية بعد اختفاءها مدة أسبوع تم اكتشافها ميتة في غرفة بمحطة بنزين مهجورة.

ع. أحمد