أكدت المناضلة الحقوقية ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أميناتو حيدر، أن ما يحدث اليوم في مدينة العيون المحتلة وفي غيرها من المدن الصحراوية الأخرى "تخبط مغربي حقيقي" وممارسة مفضوحة للعقلية والسياسية التي مارستها جميع القوى الاستعمارية ضد الشعوب المستعمرة من شوفينية وقمع وترهيب و ممارسات خارج القانون .

وتحدثت أميتانو حيدر، في حصة خاصة لإذاعة الجزائر الدولية عن حصار بوليسي مخابراتي شامل على منازل أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي وخاصة أعضاء المكتب التفيذي للهيئة

وقالت " نحن شبه معتقلين داخل منازلنا ومحاصرون وممنوعون من جميع حقوقنا المدنية والسياسية دون أي مبرر قانوني ومهددون ليل نهار بالاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة في عقر بيوتنا.

وأضافت بالقول " ما يحدث أيضا هو أن الحصار المضروب علينا في منازلنا كمناضلين في الهيئة يؤثر أيضا على العائلات الصحراوية التي تجاورنا ومن يحاول زيارتهم للتعنيف والمضايقات البوليسية ولم يسلم من ذلك الأطفال والشيوخ ".

غير أن هذا الفصل الجديد من ممارسات الاحتلال المغربي لم يمر مرور الكرام -تقول المناضلة اميناتو حيدر- "لم نستسلم له ولن نستسلم له فقد اجرينا الاتصالات اللازمة وابلغنا المجتمع الدولي بما يجري وما يمارس علينا وراسلنا الامم المتحدة وحقوق الانسان وغيرها من الهيئات حول الموضوع كما توصلنا الى مواقف دعم من الهيئات الدولية ومن فعاليات المجتمع المدني الصحراوي " .

وأوضحت حيدر أن هذا الحدث كشف ان ما يسمى وسائل الاعلام المغربية ما هي إلا "ابواق للمخابرات المغربية تسيرها كيفما تشاء ووقتما تشاء فهي وسائل لبث الكراهية والتحريض لقتل وتعذيب الشعب الصحراوي."