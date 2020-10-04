لقي 03 أشخاص حتفهم وأصيب 160 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك إثر حوادث مرور وقعت عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به، هذا الأحد، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ان أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تيسمسيلت بوفاة شخص واصابة 12 أخرين بجروح على اثر حادثي مرور. وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة الممتدة ما بين 03 و 04 اكتوبر الجاري وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا (أي خلال 24 ساعة الأخيرة) عبر كافة التراب الوطني ب " 24 عملية تحسيسية عبر 05 ولايات (13 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت ذات المصالح بـ 06 عمليات تعقيم عبر 04 ولايات (05 بلديات)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 57 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 13 سيارة إسعاف و 03 شاحنات، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم اجلائهم بولاية الجزائر. وخلال نفس الفترة تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة على اثر انفجار غاز المدينة متبوع بحريق داخل شقة لعمارة متكونة من 05 طوابق الكائنة بحي 60 مسكن بلدية ودائرة تبسة، حيث تم تسجيل اصابة 02 اشخاص بحروق مختلفة، تم اسعافهم وتحويلهم الى المستشفى المحلي، وتمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره نحو شقق أخرى للعمارة.