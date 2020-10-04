قالت خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية ڨالمة ، اليوم الأحد ،أنّ قوات الشرطة التابعة للأمن العمومي بأمن ولاية ڨالمة ،حجزت ما لايقل عن 42 دراجة نارية من مختلف الأنواع والأحجام ،التي كان أصحابها في وضعية غير قانونية.

وأوضحت رئيس خلية الاتصال للمديرية الولائية للأمن ، محافظ الشرطة مباركة زبسة لـ"الخبر"بأنّ العملية تمّت خلال مداهمات نُظمت في قطاع اختصاص الأمن الوطني عبر شوارع وأحياء مدينة ڨالمة، وأنّ أسباب حجز هذه الدراجات النارية ، يرجع إلى عدم ارتداء بعض أصحابها للخودة، وعدم حيازة البعض الآخر للوثائق وغيرها من المخالفات القانونية .

وقد نُظمت المداهمات المستهدفة لهذه الدراجات النارية، حسب المصدر نفسه، في إطار مكافحة ظاهرة حوادث المرور التي يتسبب فيها بعض سائقي الدراجات النارية، وكذا مختلف صور الجريمة التي يتورط فيها بعض سائقي الدراجات النارية .

يُشار إلى أنّ معظم سواق الدراجات النارية ، خاصة الدرجات العملاقة ، باتوا يشكلون خطرا كبيرا على المارة من المواطنين وأيضا سائقي سائر المركبات ، من خلال التهوّر في السياقة والتجاوزات الخطيرة غير القانونية للمركبات ، فضلا عن الإزعاج الذي بات يتركه بعض السواق من خلال الأصوات المضخمة المزعجة عبر كبرى الشوارع والطرقات وداخل الأحياء السكنية.