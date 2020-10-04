أسفرت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها لجنة نشاطات التعبئة والتغليف بالكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين حول سوق ومهن هذا القطاع في الجزائر عن استحداث خارطة رقمية تستغل كمرجع للمستثمرين المنتجين والمتعاملين المصدرين، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للكونفدرالية.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتعزيز وإضفاء الطابع الديمقراطي على مهن التعبئة والتغليف وإعداد خارطة متاحة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال على موقع الكونفدرالية في شبكة الانترنيت، يضيف ذات المصدر. فضلا عن ذلك، حرصت اللجنة من خلال هذه الدراسة على ضبط برنامج عمل ثري يهدف إلى توفير الخبرة والدعم اللازمين لصانعي القرار في مجال صناعة التعبئة والتغليف وكذا مختلف المعلومات والبيانات حول هذا النشاط و تطوراته.

وتتيح الدراسة، التي أجريت بدعم ورعاية من مجموعة "التغليف المغاربي" للشركات المنتجة لرصد حالة السوق وإبراز تطوراتها على المدى المتوسط والطويل، كما تتيح بيانات ومؤشرات للشركات المحلية المصدرة لتمكينها من تحديد الأسواق المستهدفة، حسب بيان الكونفدرالية. وتدخل هذه الدراسة، يضيف ذات المصدر، في إطار رؤية واضحة لتنمية قطاع التعبئة والتغليف الذي يشهد تطورا مستمرا، حيث تنقسم إلى عدة محاور و هي "تحديد الجهات الفاعلة في الميدان"، و"معرفة كيفية عمل منتجي التغليف ومستورديه وموزعيه" ، بالإضافة إلى رسم "خرائط لغالبية المنتجين في القطاع في الجزائر"، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر .

وتشمل الخارطة المتاحة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التعبئة والتغليف إلى حد الآن 197 شركة تنشط عبر 26 ولاية ، حسب البيان.

من جانب آخر خلصت الدراسة إلى أن "البولي إيثيلين" و"بوليبروبيلين" هما المادتين الأوليتين الأكثر استيرادا من طرف الشركات الناشطة في مجال التعبئة والتغليف بينما نجد 9 بالمائة فقط من الشركات تصدر منتجاتها . كما تشكل عملية توريد المواد الخام -حسب الدراسة- قيدا أمام 34 بالمائة من الشركات، و 27 بالمائة فقط من الشركات تقوم بإعادة التدوير و 58 بالمائة تعلن عدم توفر المواد الخام محليا.

وفيما يتعلق بالتسويق بعد الخروج المصانع، كشفت الدراسة أن 68% من الشركات (تجار الجملة، المستوردين وتجار التجزئة) تقول تتكفل بنفسها عن توزيع سلعها. وقد شهد هذا الاتجاه الكمي تراجعا في الآونة الأخيرة كما تأثر القطاع بشدة بالأزمة الصحية العالمية المنجزة عن جائحة كوفيد-19 .