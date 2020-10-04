سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة.

وتراجعت الإصابات اليومية منذ اليومين الماضيين حيث سجلت في اليوم السابق 148 حالة، و141 حالة اليوم ليرتفع إجمالي للإصابات إلى 52096 حالة مؤكدة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1760 حالة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 36578 حالة بعد تسجيل 96 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة الأخيرة.

كما كشفت لجنة رصد ومتابعة الجائحة، أن 22 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس، وفيما سجل 21 ولاية أقل من 09 إصابات.

وسجلت 05 ولايات أكثر من 09 حالات إصابة بالفيروس التاجي وهي:

بسكرة: 22

باتنة: 13

الجزائر العاصمة: 11

البليدة : 11

بومرداس: 11