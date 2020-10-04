عادت انطلاقا من اليوم الأحد مصلحة الطب الداخلي بالمركز الاستشفائي الجامعي بن فليس التهامي بباتنة، إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي بعد أن تكفلت في الفترة السابقة بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، حسب ما علم من مصالح مديرية الصحة والسكان.

ويندرج هذا الإجراء بعد أن شهدت باتنة في الآونة الأخيرة "استقرارا نسبيا" في الحالة الوبائية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والتحكم في الوضعية الصحية، وفق ما أوضحه نفس المصدر لـ/وأج/, مضيفا بأن المصلحة ستستأنف بدءا من اليوم الأحد استقبال المرضى.

وتنتظر مصالح مديرية الصحة والسكان أن تتحسن الوضعية الوبائية محليا بشكل أفضل لتعود باقي المصالح والوحدات الصحية عبر الولاية التي تم تكييفها بشكل استثنائي للتكفل بالحالات المصابة بكوفيد -19 إلى نشاطها الاعتيادي.

ووجهت ذات المصالح دعوة عبر أمواج إذاعة الجزائر من باتنة وعبر صفحتها على شبكة التواصل الإجتماعي إلى مواطني الولاية لتوخي الحذر والأخذ بقواعد السلامة والوقاية من فيروس كورونا بغسل اليدين وارتداء القناع الواقي للوجه واحترام التباعد الاجتماعي وكذا تفادي حضور الأعراس والتجمعات, كما أضاف المصدر.

يذكر أن باتنة وعلى غرار ولايتي قسنطينة وسطيف معنية بقرار الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد المتعلق بإعادة فرض حجر جزئي منزلي لمدة 30 يوما ابتداء من الفاتح من أكتوبر الجاري من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية السادسة من صباح اليوم الموالي.