يقوم اليوم الأحد الوزير الأول عبد العزيز جراد ، بزيارة إلى الكويت على رأس وفد وزاري، لتقديم واجب العزاء إثر وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، "ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يقوم اليوم الأحد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد ،بزيارة إلى دولة الكويت الشقيقة على رأس وفد وزاري يضم كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الدينية والأوقاف لتقديم واجب العزاء بإسم الجزائر حكومة وشعبا إثر وفاة المغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح" .