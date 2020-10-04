تم تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 96 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 5.873 (11)

البليدة : 4.200 (11)

وهران : 3.999 (7)

سطيف : 3.260 (2)

باتنة : 1.923 (13)

بجاية : 1.872 (5)

قسنطينة : 1.678 (5)

عنابة : 1.493 (0)

تيبازة : 1.434 (7)

تلمسان : 1.348 (0)

المسيلة : 1.329 (0)

تيزي وزو : 1.325 (9)

البويرة : 1.322 (3)

بسكرة : 1.313 (22)

ورقلة : 1.294 (5)

الجلفة : 1.202 (3)

جيجل : 1.124 (5)

الوادي : 1.106 (1)

بومرداس : 1.078 (11)

تبسة : 975 (3)

تيارت : 949 (0)

المدية : 798 (2)

عين الدفلى : 775 (0)

مستغانم : 764 (2)

أم البواقي : 733 (2)

الأغواط : 697 (0)

سكيكدة : 691 (0)

عين تموشنت : 683 (0)

أدرار : 644 (0)

خنشلة : 597 (1)

قالمة : 536 (2)

سوق أهراس : 442 (4)

غرداية : 439 (1)

تيسمسيلت : 431 (0)

ميلة : 429 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 420 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 333 (0)

الطارف : 294 (3)

نعامة : 263 (0)

الشلف : 240 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 213 (0)

تندوف : 205 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 136 (1)

سعيدة : 72 (0)