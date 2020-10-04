تجمع أنصار دونالد ترامب حاملين اللافتات والزهور خارج مستشفى والتر ريد العسكري الوطني بالقرب من مدينة واشنطن، حيث يعالج الرئيس من فيروس كورونا، كما خرجوا تضامنا معه أيضا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلن عن إصابة ترامب بفيروس كورونا في وقت مبكر من يوم الجمعة، ونقل مساء إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال فريق ترامب الطبي في وقت متأخر يوم السبت، إن حالة الرئيس "الصحية تتحسن بشكل ملحوظ منذ التشخيص" لكنه "لم يخرج من المرحلة الحرجة بعد".

وقد أدت إصابة ترامب بالفيروس إلى قلب حملة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني رأسا على عقب.

وأعرب مؤيدو ترامب خارج مشفى والتر ريد عن أخلص أمنياتهم بالشفاء العاجل للرئيس.

Getty Images

كما تجمع متظاهرون مناهضون لترامب خارج المستشفى العسكري أيضا.

Getty Images

ونظمت مسيرات في أنحاء البلاد يوم السبت تمنى المشاركون فيها الشفاء العاجل للرئيس. وفي كاليفورنيا خرجت قافلة من السيارات، في مسيرة تأييد لترامب.

وفي أماكن أخرى من البلاد، في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، خرج مؤيدو ترامب بقواربهم.

Getty Images

Getty Images

وتجمع الناس أيضا في مدينة نيويورك بجزيرة ستاتن. حيث نظمت مسيرة مؤيدة لترامب ضمن حملته الانتخابية قبل أن يعلن عن تشخيص إصابة الرئيس بفيروس كورونا.