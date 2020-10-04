أهدر إنتر ميلان نقاطا لأول مرة هذا الموسم بعد تعادله 1-1 مع لاتسيو عقب طرد لاعب من كل فريق في قمة الجولة الثالثة من بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم، اليوم الأحد، والتي عرفت أول ظهور للجزائري محمد فارس بألوان نادي العاصمة.

منح لاوتارو مارتينيز التقدم للإنتر بعد نصف ساعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتعادل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قبل انفلات الأعصاب.

وتعرض مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، هداف الموسم الماضي, للطرد في الدقيقة الـ70 بعد صدام مع أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر رغم أن اللاعب الشيلي بدا أنه بالغ في رد فعله بعد لمسة خفيفة.

ويملك إنتر، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين أيضا لطرد ستيفانو سينسي بعد احتكاك مع جيل باتريك، سبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط للاتسيو صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي.

وعرفت المباراة دخول المدافع الدولي الجزائري، محمد فارس، المتنقل مؤخرا لصفوف لاتسيو قادما إليه من نادي سبال النازل للدرجة الثانية، حيث عوض في الدقيقة الـ35 زميله آدم ماروسيتش المصاب.