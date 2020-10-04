سيتولى المدرب السويسري من أصول تونسية، معز بوعكاز، رسميا الاشراف على العارضة الفنية لاتحاد بسكرة (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم) خلال الموسم الكروي الجديد 2020-2021، حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد النادي.

و ذكرت إدارة ممثل الجنوب الشرقي، بقيادة الرئيس بن عيسى، على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "توصلت الى ارضية اتفاق نهائي معه، حيث باشرت الاجراءات الادارية المرافقة لإجلائه الى الجزائر، على أن يكون حاضرا في التدريبات في غضون الايام القليلة المقبلة".

و سيكون في مساعدة المدرب بوعكاز، اللاعب الدولي السابق حدو مولاي الذي سجل حضوره في الحصة التدريبية الأحد بعد خضوعه للاختبارات الطبية وفقا للبرتوكول الصحي الخاص بجائحة كوفيد-19. و سيدعم حدو مولاي الطاقم الفني إلى حين وصول

المدرب الرئيسي من خارج الوطن.

و يملك المدرب بوعكاز (54 سنة) خبرة طويلة في مجال التدريب بالجزائر، حيث اشرف على عدة أندية، بدأها مع وفاق سطيف خلال 2007، قبل ان يتنقل إلى اتحاد بلعباس و سريع غليزان و مولودية وهران و شبيبة الساورة و شبيبة بجاية و أخيرا أهلي برج بوعريريج.

تجدر الإشارة إلى أن انطلاق الموسم الجديد 2020-2021 للرابطة الأولى قد حدد ليوم 28 نوفمبر القادم، بعد توقف النشاط الكروي منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.