أوقفت مصالح أمن دائرة حامة بوزيان التابعة لأمن ولاية قسنطينة عصابة تتكون من ثلاثة (3) أشخاص من بينهم امرأة, بعدما قاموا بالاعتداء على طبيب في عيادته الطبية.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر يوليو الماضي إثر شكوى قدمها هذا الطبيب لمصالح الأمن الحضري الأول لأمن دائرة حامة بوزيان بخصوص اعتداء لفظي وجسدي عليه وسرقة أموال من طرف مجموعة أشخاص اقتحموا عيادته, حسب ما أوضحه بيان لخلية الإعلام والاتصال لأمن الولاية.

وسمح التحقيق الذي جرى في مرحلة أولى بالكشف عن هوية أحد المعتدين الثلاثة وهو رئيس هذه العصابة, كما أشار إليه ذات المصدر, مضيفا بأن التحقيقات التي أجريت لاحقا أسفرت عن توقيف شخصين (2) آخرين من العصابة بالإضافة إلى استرجاع السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وقد تم إعداد ملف جنائي ضد الأشخاص الثلاثة الذين قدموا أمام الهيئات القضائية بتهمة "تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب اعتداءات ضد أشخاص و ممتلكات والسرقة بالاعتداء والضرب والجرح بالسلاح الأبيض", كما خلص إليه ذات البيان.