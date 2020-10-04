أكد نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالمجتمع المدني و الجالية ، أن الدولة ماضية بكل ثبات ،لتجسيد مبدأ التشاركية الديمقراطية حتى لا يبقى مجرد شعار. كما تسعى الدولة لجعل الجمعيات و المجتمع المدني حليفا حقيقيا في بناء الدولة الحديثة و استقامتها، و شريكا فعالا في التنمية محليا ووطنيا،و قال برمضان أن الدليل على صدقية ما تقوم به الدولة، فقد دسترة ملف الجمعيات و المجتمع المدني ،حتى تكون هناك قطيعة حقيقية مع الممارسات السابقة.

مستشار الرئيس دعا إلى تفعيل دور الجمعيات و تغيير الذهنيات لتتحول إلى شريك فعلي في التنمية الاقتصادية، كما ثمن المقترحات التي جاءت بها مسودة الدستور ،خاصة فيما تعلق بإعطاء أهمية قصوى للمجتمع المدني و ترقيته ليلعب دوره الطلائعي في تنمية البلاد . كما أكد على أنه سيتم إنشاء مرصد وطني للجمعيات ليكون عين المجتمع يرفع انشغالاته و يضمن وصولها للسلطات دون وساطة. و المساهمة في اقتراح برامج تنموية و تحديد الأولويات.

و قد شهد اللقاء تدخلات لممثلي جعيات كثيرة ،قدمت خلالها مقترحات و انشغالات من أجل تحسين أداء المجتمع المدني، و تفعيل دوره.