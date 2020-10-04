أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين اليوم الاحد أن نقل السلطات الرئاسية لنائب الرئيس الأمريكي ليس مطروحا في الوقت الحالي.

وقال أوبراين -في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية ان الرئيس دونالد ترامب يريد العودة للبيت الأبيض "لكنه سيبقى في المستشفى لوقت أطول".

وأوضح أن ترامب يشعر بصحة جيدة , مشيرا إلى أنه كان قد أصيب بفيروس (كورونا) خلال الصيف وحتى مع الأعراض البسيطة التي أصيب بها فإن اليومين السابع والثامن من الإصابة هامان جدا.

كان ترامب قد نقل إلى مستشفى عسكري خارج العاصمة إثر إصابته بفيروس (كورونا) وقال - في فيديو نشر على تويتر- إنه يشعر "بتحسن كبير" واعدا بـ"العودة قريبا" مشيرا الى أن الأيام المقبلة تشكل "الاختبار الحقيقي" بالنسبة له.