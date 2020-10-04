كشف الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الأحد ، عن قائمة 24 لاعبا ، من المنتخب الوطني معنيا بتربص أكتوبر، استعدادا لمواجهة ودية نيجيريا في الـ 09 من أكتوبر والمكسيك في 13 من الشهر الجاري.

القائمة هي:

الحراس:

مبولحي- دوخة - أوكيدجة.

الدفاع:

حلايمية - تاهرات - بن سبعيني - زفان - مديوب - فارس - ماندي - سبانو رحو.

وسط الميدان:

فيغولي - عبيد - قديورة - بن ناصر - بلقبلة - مهدي زرقان.

الهجوم:

محرز - بونجاح - بن رحمة - فرحات - دولور - بولاية - براهيمي.