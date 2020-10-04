بلماضي يكشف عن قائمة اللاعبين لوديتي نيجيريا والمكسيك

رياضة
4 أكتوبر 2020 () - ف.ن
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كشف الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الأحد ، عن قائمة 24 لاعبا ، من المنتخب الوطني معنيا بتربص أكتوبر، استعدادا لمواجهة ودية نيجيريا في الـ 09 من أكتوبر والمكسيك في 13 من الشهر الجاري.

القائمة هي:

 

الحراس:

مبولحي- دوخة - أوكيدجة.

الدفاع:

حلايمية - تاهرات - بن سبعيني - زفان - مديوب - فارس - ماندي - سبانو رحو.

وسط الميدان:

 فيغولي - عبيد - قديورة - بن ناصر - بلقبلة - مهدي زرقان.

الهجوم:

 محرز - بونجاح - بن رحمة - فرحات - دولور - بولاية - براهيمي.

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