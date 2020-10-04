شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الاجتماع رفيع المستوى المتعلق بإحياء الذكرى الـ25 للمؤتمر الرابع حول المرأة تحت شعار "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات"، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يصادف الذكرى الـ25 للمؤتمر العالمي الرابع حول المرأة الى "تأكيد وتعزيز الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة من خلال تقييم مسار الجهود الدولية المبذولة منذ منهاج عمل بيجين سنة 1995".

وقد عرض وزير الشؤون الخارجية خلال هذا الاجتماع "التجربة الجزائرية الرائدة والمجهودات المبذولة لترقية مكانة المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار فضلا عن إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي جميع مناحي الحياة العامة".