أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها نحو 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في قفزة كبيرة لعدد الحالات اليومية.



وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22961، ليصل إلى مستوى 502978 حالة.



وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مؤشر الإصابات المسجلة في البلاد التي سجلت يوم 2 أكتوبر 6968 حالة وفي 3 أكتوبر 12872.



ومع ذلك ذكرت السلطات الصحية البريطانية، الأحد، أن خللا فنيا أدى إلى تأخير إرسال بيانات 15841 فحصا خاصا بفيروس كورونا إلى جهات معنية ما قد يسبب بارتفاع مؤشر الإصابات، لكنها لم تكشف نتائج هذه الاختبارات.



كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 33 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 42350 حالة.



وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.